Через складні погодні умови у п'яти областях частково обмежили рух транспорту

На дорогах Житомирщини - для автобусів. У Київській та Хмельницькій областях на автошляхах місцевого значення - для вантажівок та автобусів. У Черкаській області тимчасово обмежили рух великогабаритного та пасажирського транспорту. Йдеться про ділянки трас Київ - Одеса та Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка. У Закарпатській області частково перекрили дороги через сходження снігових лавин. Водіям варто бути дуже обережними, бо на всій території України очікують сніг із дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь.