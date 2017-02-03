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Через складні погодні умови у п'яти областях частково обмежили рух транспорту

3 лютого 2017, 18:50
Через складні погодні умови у п'яти областях частково обмежили рух транспорту

На дорогах Житомирщини - для автобусів. У Київській та Хмельницькій областях на автошляхах місцевого значення - для вантажівок та автобусів. У Черкаській області тимчасово обмежили рух великогабаритного та пасажирського транспорту. Йдеться про ділянки трас Київ - Одеса та Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка. У Закарпатській області частково перекрили дороги через сходження снігових лавин. Водіям варто бути дуже обережними, бо на всій території України очікують сніг із дощем, налипання мокрого снігу та ожеледь.

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