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Лавини і повені спричинили стихійне лихо на Закарпатті

3 лютого 2017, 19:11
Лавини і повені спричинили стихійне лихо на Закарпатті

На Закарпатті через різке потепління наробили лиха повені. Понад сотню господарств підтоплено, у воді - чотири житлові будинки. Через складну ситуацію рятувальникам довелося евакуювати три родини. Окрім цього, за ніч зійшли три лавини, які частково перекрили дороги. А в Рахівському районі в пастку селевого потоку потрапила машина з людьми. Їх уже визволили, вони не постраждали. Надзвичайники протягом дня планують підрив криги на річках, аби лід не створював заторів і не сприяв підтопленню житлових районів.

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