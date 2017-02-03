Лавини і повені спричинили стихійне лихо на Закарпатті

На Закарпатті через різке потепління наробили лиха повені. Понад сотню господарств підтоплено, у воді - чотири житлові будинки. Через складну ситуацію рятувальникам довелося евакуювати три родини. Окрім цього, за ніч зійшли три лавини, які частково перекрили дороги. А в Рахівському районі в пастку селевого потоку потрапила машина з людьми. Їх уже визволили, вони не постраждали. Надзвичайники протягом дня планують підрив криги на річках, аби лід не створював заторів і не сприяв підтопленню житлових районів.