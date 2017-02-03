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У працівниці однієї із одеських шкіл виявили туберкульоз

3 лютого 2017, 19:56
У працівниці однієї із одеських шкіл виявили туберкульоз

Працівниця кухні скаржилася на кашель та температуру, і в неї запідозрили запалення легень. Але під час обстеження в жінки виявили активну форму туберкульозу. Щоправда, освітян спочатку заспокоювали, - форма закрита. Правда випливла, коли батьки почули на зборах від фтизіатра про страшний діагноз та вдарили на сполох. Тоді лікарі змушені були розповісти, що в працівниці кухні активна форма захворювання, тож теоретично вона могла заразити довколишніх. Проте, на щастя, з дітьми жінка не контактувала, тож імовірність передачі хвороби невисока. Тепер всім у школі доведеться пройти обстеження. Але заклад вже працює у звичному режимі.

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