СБУ та військова прокуратура викрили на хабарництві високопосадовця з Черкащини

Хабар майже в мільйон гривень хотів отримати співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Полковник-надзвичайник пропонував приватному підприємцеві свої послуги у сприянні безперешкодному перевезенню сільськогосподарської продукції. Затримали його під час одержання хабара у вісімсот двадцять тисяч гривень. За цю суму обіцяв вирішити питання із правоохоронними органами. Нині тривають слідчі дії щодо встановлення інших фактів незаконного збагачення, відкрите кримінальне провадження.