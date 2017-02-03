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СБУ та військова прокуратура викрили на хабарництві високопосадовця з Черкащини

3 лютого 2017, 21:36
СБУ та військова прокуратура викрили на хабарництві високопосадовця з Черкащини

Хабар майже в мільйон гривень хотів отримати співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Полковник-надзвичайник пропонував приватному підприємцеві свої послуги у сприянні безперешкодному перевезенню сільськогосподарської продукції. Затримали його під час одержання хабара у вісімсот двадцять тисяч гривень. За цю суму обіцяв вирішити питання із правоохоронними органами. Нині тривають слідчі дії щодо встановлення інших фактів незаконного збагачення, відкрите кримінальне провадження.

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