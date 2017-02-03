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Чому ЮНЕСКО може виключити зі свого списку Софію Київську?

3 лютого 2017, 22:17
Чому ЮНЕСКО може виключити зі свого списку Софію Київську?

Унікальна пам'ятка ХІ століття досі під загрозою, оскільки ЮНЕСКО може виключити її зі свого списку. У вітчизняному Міністерстві культури виправдовуються - виконали всі вимоги міжнародної організації. Наразі проблема полягає лише в одній скандальній забудові на вулиці Олеся Гончара. Житловий комплекс, висота якого паплюжить краєвиди на історичну й архітектурну пам'ятку столиці, має заввишки 38 метрів з двадцяти семи дозволених у цій охоронній зоні. Наразі будівництво заморозили.

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