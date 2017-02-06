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Масштабна ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих, ще двох ушпиталили

6 лютого 2017, 15:33
Масштабна ДТП на Хмельниччині: двоє загиблих, ще двох ушпиталили

Між Шепетівкою та Славутою легковик влетів під фуру. Вже відомо: водій "Фольксвагена" не впорався з керуванням та вискочив на зустрічну смугу, просто в лоба багатотонці. Від потужного удару легковик відлетів на узбіччя. В його салоні було четверо людей. Двоє пасажирів - чоловік та жінка - від страшних травм загинули миттєво, а водія та ще одного пасажира забрали до лікарні. Водій же вантажівки відбувся незначними забиттями. Тепер правоохоронці мають з'ясувати остаточну причину трагедії та вже відкрили кримінальне провадження.

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