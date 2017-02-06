У столиці водій-везунчик потрапив у вражаючу ДТП і лишився неушкодженим

Зніс відбійника, рекламний бокс і врешті - перекинувся. Власник "Фольксвагена" не розрахував своїх сил і на слизькій дорозі не втримав керма машини. Вона зупинилася, лише коли вже лежала на даху. Попри збиту огорожу, лайт-бокс і феєричне перекидання, - водій не постраждав і навіть відмовився від медичної допомоги. Патрульні припускають, що молодик перевищив швидкість і саме тому втратив контроль над автомобілем.