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У столиці водій-везунчик потрапив у вражаючу ДТП і лишився неушкодженим

6 лютого 2017, 16:09
У столиці водій-везунчик потрапив у вражаючу ДТП і лишився неушкодженим

Зніс відбійника, рекламний бокс і врешті - перекинувся. Власник "Фольксвагена" не розрахував своїх сил і на слизькій дорозі не втримав керма машини. Вона зупинилася, лише коли вже лежала на даху. Попри збиту огорожу, лайт-бокс і феєричне перекидання, - водій не постраждав і навіть відмовився від медичної допомоги. Патрульні припускають, що молодик перевищив швидкість і саме тому втратив контроль над автомобілем.

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ДТП

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Очередной дебилоид.
cot 06.02.2017, 18:56 ответить

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