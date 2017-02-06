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Сімейна драма на Закарпатті закінчилася кривавим вбивством

6 лютого 2017, 17:20
Сімейна драма на Закарпатті закінчилася кривавим вбивством

19-річний онук відправив на той світ свою 80-річну бабусю. Наступною жертвою ледь не стала його мати! Вночі юнак у селі Ставному повернувся додому, але не зміг потрапити всередину - двері були замкнені. В хаті мирно спали його бабуся та мати. Нетверезий хлопець розлютився: зламав замка й накинувся на жінок. Є версія, що він вимагав від них горілку. Коли ж жінки відмовили, почав бити. Бабусю відлупцював так, що вона вже не встала. Від сина дісталося й матері - на ній немає живого місця. Молодий чоловік у скоєному зізнався, його заарештували.

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Драки и насилие, Убийства

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