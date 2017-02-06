Небезпечна пожежа на Сумщині: горіло півтонни мазуту

Зайнялося на занедбаному маслозаводі. Двоє зварювальників мали розрізати на метал стару цистерну. Чоловіки не знали, що в ємності ще залишився мазут. Паливо швидко спалахнуло. Будь-якої миті вогонь міг перекинутися на сусідню будівлю, на склад паливно-мастильних матеріалів. А в робітників не було навіть вогнегасників. На щастя, рятувальники швидко прибули на виклик. За півтори години вони таки змогли приборкати вогняну стихію.