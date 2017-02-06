У Запоріжжі викрали поліцейське авто

Зловмисники й гадки не мали, в яку халепу втрапили, коли зазіхнули на темно-синю "дев'ятку". Зовні це звичайна машина з білими номерами. Її власник на десять хвилин залишив залізного коня біля під'їзду. Та коли повернувся, машина зникла. Утім, розшукали її дуже швидко, адже обладнаний автомобіль спеціальним маячком. Сигнал привів правоохоронців до гаражу крадіїв. У приміщенні копи знайшли безліч запчастин від різноманітних авто. Злодіїв затримали. Зараз їх допитують. Вони вже зізналися в десятьох викраденнях.