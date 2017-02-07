Зухвалий напад на 10-річного школяра у спальному районі Києва

Молодик стежив за дитиною, слідкував за хлопчиком до самого під'їзду будинку, де живе школяр. Уже біля вхідних дверей злодій вихопив ножа й, погрожуючи розправою, примусив віддати йому мобільного телефона. Коли отримав бажане - втік. Та переляканий хлопчик одразу розповів про все батькам, дорослі викликали поліцію. Затримали злодія вже наступного дня, бо зброю він залишив просто на місці злочину. А от вкрадений телефон устиг здати до ломбарду. Відомо, що дітей він грабує не вперше. Торік хлопця вже судили за аналогічний злочин. За розбійний напад на хлопчика він може потрапити за ґрати на 7 років.