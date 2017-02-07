Розбійний напад на родину фермерів закінчився стрімкою втечею зловмисників

На Сумщині троє молодиків в балаклавах з пістолетом і ножами вдерлися до подвір'я селян. Вони забарикадували вхідні двері, аби фермери-пенсіонери не могли вийти з будинку, а самі чекали на їхнього сина. Коли 39-річний чоловік заїхав автомобілем у двір, його витягли з машини і одразу почали бити. Ніщо не змогло втримати літніх батьків у хаті, коли вони почули крики власної дитини про допомогу. Несподівана відсіч господарів змусила розбійників чимдуж накивати п'ятами з подвір'я. Вони навіть зброю свою загубили. Двох утікачів поліція затримала вже на околиці села, ще один спільник розшукується. Злодіями виявились раніше судимі гастролери з Харківської області.