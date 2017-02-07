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На Закарпатті рейсовий автобус із пасажирами упав у стометрове провалля!

7 лютого 2017, 15:28
На Закарпатті рейсовий автобус із пасажирами упав у стометрове провалля!

Пригода сталася біля села Квасів. Вже відомо, під час руху у транспорта зламалася ресора, і він став некерованим. Лише якимось дивом від страшної трагедії людей врятувало дерево. Воно й зупинило автобус під час карколомного падіння! У салоні було 15 пасажирів, зокрема двоє дітей. Всіх довелося ушпиталити. За фактом аварії правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. А надзвичайники й досі намагаються витягти автобус з провалля.

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ДТП

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