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На Вінниччині лише за півдоби випала тижнева норма снігу

7 лютого 2017, 16:20
На Вінниччині лише за півдоби випала тижнева норма снігу

Шалена негода накрила Вінниччину! Рух автошляхами в регіоні нині обмежений, особливо для багатотоннок. З кювету рятувальники вже дістали одну вантажівку. А зі снігового замету витягли машину швидкої допомоги. Вінниця теж зупинилася в заторах, рух більшістю автошляхів ускладнений, легковики буксують ледь не на кожному перехресті. Зросла й кількість ДТП. Страждають від негоди й пішоходи. Із переламами та забиттями до лікарень потрапили вже півсотні людей. Натомість комунальники звітують - у посиленому режимі працюють від світанку, а на дороги міста висипали понад чотириста тонн суміші. Синоптики ж прогнозують такі погодні умови на найближчі три доби. Тож людям радять подбати про власну безпеку, а водіям - уникати далеких поїздок.

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ДТП, Прочее

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