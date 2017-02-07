На Вінниччині лише за півдоби випала тижнева норма снігу

Шалена негода накрила Вінниччину! Рух автошляхами в регіоні нині обмежений, особливо для багатотоннок. З кювету рятувальники вже дістали одну вантажівку. А зі снігового замету витягли машину швидкої допомоги. Вінниця теж зупинилася в заторах, рух більшістю автошляхів ускладнений, легковики буксують ледь не на кожному перехресті. Зросла й кількість ДТП. Страждають від негоди й пішоходи. Із переламами та забиттями до лікарень потрапили вже півсотні людей. Натомість комунальники звітують - у посиленому режимі працюють від світанку, а на дороги міста висипали понад чотириста тонн суміші. Синоптики ж прогнозують такі погодні умови на найближчі три доби. Тож людям радять подбати про власну безпеку, а водіям - уникати далеких поїздок.