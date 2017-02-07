Львів здригнувся від вибуху

Рвонуло в житловому будинку, у квартирі на третьому поверсі. Вибуховою хвилею вибило вікна та двері. В помешканні в цей момент нікого не було. Не дістали травм й інші мешканці п'ятиповерхівки. Хоча власницю оселі, де стався вибух, таки вирішили забрати - до психіатричної лікарні. За інформацією рятувальників, вибух стався у ванній кімнаті, але не через газову колонку або балон. Витоку не виявлено. Загрози обвалу будинку немає. Сусіди ж припускають, що все сталося саме через господиню оселі, яка має психічні розлади й могла принести додому вибуховий пристрій або ж змішати якісь небезпечні речовини.