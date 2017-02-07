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Правоохронці затримали квартирних крадіїв, які обчищали оселі в Печерському районі столиці

7 лютого 2017, 18:13
Правоохронці затримали квартирних крадіїв, які обчищали оселі в Печерському районі столиці

Кримінальна трійка виносила навіть флакони з парфумами. Друзів-квартирників вдалося затримати як раз після чергової крадіжки. У них знайшли фотоапарат, золото, гроші та годинники. В поліції кажуть, що тріо працювало вправно: їм вистачало лише кілька хвилин, аби зламати замки кількох дверей, понишпорити квартирою та врешті втекти на автомобілі. Від своєї звички - брати чуже - злочинцям доведеться відмовитися, бо на них чекає життя за ґратами.

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