Правоохронці затримали квартирних крадіїв, які обчищали оселі в Печерському районі столиці

Кримінальна трійка виносила навіть флакони з парфумами. Друзів-квартирників вдалося затримати як раз після чергової крадіжки. У них знайшли фотоапарат, золото, гроші та годинники. В поліції кажуть, що тріо працювало вправно: їм вистачало лише кілька хвилин, аби зламати замки кількох дверей, понишпорити квартирою та врешті втекти на автомобілі. Від своєї звички - брати чуже - злочинцям доведеться відмовитися, бо на них чекає життя за ґратами.