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Невтішні прогнози на найближчий тиждень

7 лютого 2017, 22:21
Невтішні прогнози на найближчий тиждень

Відсьогодні синоптики прогнозують хуртовини та тріскучі морози в усіх реґіонах України. Негоду супроводжуватимуть ще й подуви вітру - подекуди до 20 метрів за секунду. Найхолодніше буде на Сході країни. Там стовпчики термометрів опустяться до мінус 26 градусів. Трохи менш суворо буде у Північних та Центральних областях - до 22 градусів нижче нуля. На кілька градусів вище буде в Західних реґіонах, а найтепліше на Півдні - там показники не опустяться нижче мінус 10.

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