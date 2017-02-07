Невтішні прогнози на найближчий тиждень

Відсьогодні синоптики прогнозують хуртовини та тріскучі морози в усіх реґіонах України. Негоду супроводжуватимуть ще й подуви вітру - подекуди до 20 метрів за секунду. Найхолодніше буде на Сході країни. Там стовпчики термометрів опустяться до мінус 26 градусів. Трохи менш суворо буде у Північних та Центральних областях - до 22 градусів нижче нуля. На кілька градусів вище буде в Західних реґіонах, а найтепліше на Півдні - там показники не опустяться нижче мінус 10.