На Вінниччині потужний вибух забрав життя молодого чоловіка

Молодий хлопець загинув, ще двоє дівчат - з травмами потрапили до лікарні внаслідок вибуху гранати. Все сталося у селищі Крижопіль. Ввечері 23-річний парубок вирішив похизуватися гранатою РГД-5 перед нареченою та друзями. Але щойно витяг боєприпаса, він розірвався просто в руках хлопця. Шансів вижити у нього не було, смерть настала миттєво. Дівчата - 20 та 28 років, які на мить вибуху стояли біля господаря, отримали численні скалкові поранення. Нині слідчі з'ясовують, де господар взяв боєприпаса.