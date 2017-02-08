Морози лютуватимуть в Україні ще кілька днів

Вже завтра стовпчики термометрів ще більше поповзуть донизу. Якщо вночі температура повітря опуститься до мінус 15 градусів, то вранці, подекуди, буде мінус 23! Найхолодніше буде на сході країни. Трохи тепліше - у північних та центральних областях. На півдні показники триматимуться на позначці мінус 10. До п'ятниці майже всю Україну засипатиме ще й снігом. Про сильні хуртовини попереджають мешканців Прикарпаття. А от на Одещині та Херсонщині очікують на невеликий дощ з мокрим снігом. Негоду супроводжуватиме ще й сильний вітер. Але вже наступного тижня морози почнуть потроху вщухати.