У Києві невідомі напали на картини

Близько 15 несамовитих молодиків у балаклавах увірвалися до Центру візуальної культури. Їх впустив охоронець. За його словами, у двері центру постукала дівчина. І тільки-но він відчинив двері, невідомі вдерлися всередину та почали бити чоловіка, ще й кілька разів приснули в обличчя перцевим спреєм. Нападники спрацювали швидко: за 5 хвилин потрощили стіни, розмалювали їх надписами, забрали частину робіт, а також намагалися увірватися до кімнати, де сиділи співробітники центру. До слова, правоохоронці прибули аж за півгодини, хоча їх попереджали про можливі інциденти протягом всього виставкового дня.