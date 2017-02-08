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У Києві невідомі напали на картини

8 лютого 2017, 19:00
У Києві невідомі напали на картини

Близько 15 несамовитих молодиків у балаклавах увірвалися до Центру візуальної культури. Їх впустив охоронець. За його словами, у двері центру постукала дівчина. І тільки-но він відчинив двері, невідомі вдерлися всередину та почали бити чоловіка, ще й кілька разів приснули в обличчя перцевим спреєм. Нападники спрацювали швидко: за 5 хвилин потрощили стіни, розмалювали їх надписами, забрали частину робіт, а також намагалися увірватися до кімнати, де сиділи співробітники центру. До слова, правоохоронці прибули аж за півгодини, хоча їх попереджали про можливі інциденти протягом всього виставкового дня.

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