Надміру гладкі тигри та леви вражають відвідувачів зоопарку в Китаї

Багате життя - воно інакше! Як же народитися хижаком і не мати потреби полювати, продемонстрували леви та тигри з китайського зоопарку в місті Хар-бін. Товстезні тварини валяються у вольєрах і лише іноді вальяжно прогулюються звіринцем. Працівники звіринця збільшили хижакам раціон, аби вони нагуляли жирок на зиму та, вочевидь, переборщили, бо ж пухнастики ледве стоять на лапах. У зоопарку всіх занепокоєних відвідувачів заспокоюють: кажуть, шкоди для здоров'я тварин немає. І на літо коти-пампухи знову стануть стрункими та небезпечними хижаками.