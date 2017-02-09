Двоє людей загинули в жахливій аварії на Рівненщині

Там зіткнулися "Лексус" та бензовоз. Трагедія сталася близько восьмої вечора на трасі Київ-Чоп. 53-річний водій іномарки вирішив обігнати транспорт, що рухався попереду. Втім, не врахував ні дорожньої ситуації, ні безпечної швидкості, і вже на зустрічній смузі зіткнувся з багатотоннкою. Пасажир позашляховика, 47-річний харків'янин, загинув миттєво. За життя водія до останнього боролися лікарі швидкої, утім марно. Чоловік помер дорогою до лікарні. 30-річний водій бензовоза, мешканець Львівщини, не постраждав. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і з'ясовують остаточні причини трагедії.