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У ЗМІ з'явилися повідомлення про смерть легендарного голкіпера Віктора Чанова

9 лютого 2017, 18:24
У ЗМІ з'явилися повідомлення про смерть легендарного голкіпера Віктора Чанова

Світ футболу - в жалобі. У віці 57 років зупинилося серце знаменитого воротаря збірної СРСР, київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Він - триразовий чемпіон СРСР та п'ятиразовий володар Кубку СРСР, а також переможець Кубку Кубків 86-го року у складі київського "Динамо". Як тренер працював у "Динамо" та "ЦСКА-Борисфен". 20 січня його побили невідомі, травмували голову. Наступного дня Віктору Чанову зробили операцію. Проте через два тижні його не стало. Принаймні, такі повідомлення з'явилися у ЗМІ. Утім, родина Віктора Чанова цю інформацію спростовує і називає її відвертою брехнею.

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