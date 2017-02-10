Помер легендарний голкіпер Віктор Чанов

Світ футболу - в жалобі. У віці 57 років зупинилося серце знаменитого воротаря збірної СРСР, київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Він - триразовий чемпіон СРСР та п'ятиразовий володар Кубку СРСР, а також переможець Кубку Кубків 86-го року у складі київського "Динамо". Як тренер працював у "Динамо" та "ЦСКА-Борисфен". 20 січня його побили невідомі, травмували голову. Наступного дня Віктору Чанову зробили операцію. Проте через два тижні його не стало. Принаймні, такі повідомлення з'явилися у ЗМІ. Утім, родина Віктора Чанова цю інформацію спростовує і називає її відвертою брехнею.