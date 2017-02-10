Через сильні морози багато шкіл закрили на вимушені канікули

Люті морози продовжують панувати майже на всій території України. Через арктичні температури харківські школярі напередодні залишилися вдома. Там скасували навчання. Така ж ситуація й на Сумщині. Учні молодшої школи в десяти районах області - на вимушених канікулах. Температура повітря в регіоні напередодні вночі опустилася до мінус 27 градусів. До лікарень уже доправили кількох людей із обмороженням. А у Вінниці, на Волині та Поліссі - хуртовини. Там обмежили рух великогабаритного транспорту. Доїхати до деяких сіл неможливо через кількаметрові замети.