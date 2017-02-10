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Через сильні морози багато шкіл закрили на вимушені канікули

10 лютого 2017, 12:16
Через сильні морози багато шкіл закрили на вимушені канікули

Люті морози продовжують панувати майже на всій території України. Через арктичні температури харківські школярі напередодні залишилися вдома. Там скасували навчання. Така ж ситуація й на Сумщині. Учні молодшої школи в десяти районах області - на вимушених канікулах. Температура повітря в регіоні напередодні вночі опустилася до мінус 27 градусів. До лікарень уже доправили кількох людей із обмороженням. А у Вінниці, на Волині та Поліссі - хуртовини. Там обмежили рух великогабаритного транспорту. Доїхати до деяких сіл неможливо через кількаметрові замети.

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Здоровье, Общество

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