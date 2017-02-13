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У Хмельницькому на гарячому спіймали банду квартирних крадіїв

13 лютого 2017, 18:28
У Хмельницькому на гарячому спіймали банду квартирних крадіїв

Злочинців троє - раніше вже судимі. Двоє з них хмельничани, третій подільник приїжджав аж із Маріуполя. Пограбування планували ретельно: спочатку стежили за власниками квартир, і коли ті йшли з дому, викрадали побутову техніку, гроші, ювелірні прикраси та навіть одяг. З останньої пограбованої квартири злодії поцупили навіть жіночі чоботи. Викрадене ретельно пакували й переправляли до Маріуполя. У поліції кажуть, на рахунку зловмисників з десяток квартирних крадіжок. Тож нині кримінальне тріо в СІЗО. Усім загрожує до шести років ув'язнення.

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