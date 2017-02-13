Термінова евакуація і екологічна катастрофа в Каліфорнії

Через прорив найбільшої у США греблі до трьохсот тисяч людей вимушені екстрено переселятися з власних будинків і тікати, щоб не загинути. Через зливи й ерозію, які спричинили аварійну ситуацію на греблі, з резервуару може вирватися до двох кубічних миль води. Озеро Оровілль фактично змиє з лиця землі цілу область за 200 кілометрів від Сан-Франциско. Споруда, яка нині руйнується на очах, - двісті тридцять метрів завдовжки.