У Панамі заарештували засновників компанії Мосак-Фонсека, яка реєструвала скандальні офшори

Юргена Мосака та Рамона Фонсеку звинувачують у відмиванні грошей. У панамській прокуратурі заявили: зібрана інформація дає підстави називати юридичну фірму злочинною організацією, що приховувала тіньові капітали, активи та кошти невідомого походження. Офшорний скандал - так званий панама-гейт - розгорівся торік навесні. Великий масив конфіденційних документів оприлюднила німецька газета "Зюддойчецайтунґ". З'ясувалося, що офшорні схеми використовували чимало політиків і публічних осіб з усього світу.