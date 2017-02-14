У Дніпрі троє молодих людей до смерті забили безхатченка

За підозрою у скоєнні злочину поліція затримала двох хлопців 19 та 16 років і дівчину, якій лише 13. Пізно ввечері компанія розпила в під'їзді пляшку коньяку, після чого вони вийшли на вулицю та побачили двох безхатченків, що спали на трубах теплотраси. Хлопці й дівчина накинулися на них із камінням, били руками й ногами. Одного з безхатьків забили до смерті, інший - з тяжкими травмами потрапив до лікарні. Під час затримання молодь зізналася у злочині. Обом хлопцям уже обрали запобіжний захід - тримання під вартою.