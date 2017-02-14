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Країни-експортери квітів забезпечили усіх закоханих святковими букетами

14 лютого 2017, 12:38
Країни-експортери квітів забезпечили усіх закоханих святковими букетами

День Cвятого Валентина, або День усіх закоханих святкують сьогодні в багатьох країнах світу. З нагоди свята флористи заздалегідь підготували мільйони квітів на експорт. Щоб потішити закоханих, колумбійці цілодобово пакували троянди, гвоздики і тюльпани. Адже Колумбія - другий у світі експортер. Завдяки угоді про вільну торгівлю букети переважно везуть до Сполучених Штатів. Флористи сподіваються привітати до дев'яноста відсотків американок і провести один із найприбутковіших днів за весь рік. Європейським красуням, традиційно, даруватимуть голандські композиції.

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