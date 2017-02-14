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Масштабний прорив підземного водогону затопив Вінницю

14 лютого 2017, 16:17
Масштабний прорив підземного водогону затопив Вінницю

Від ранку там попливла одна з центральних магістралей міста. Затопило з кілометр автошляху на хмельницькому шосе. Через це повністю зупинився рух трамваїв. Маршрутки й автомобілі від ранку поліцейські спрямовують в об'їзд. Некеровані легковики по слизькій дорозі злітають на узбіччя. Пішоходи, що опинилися в епіцентрі комунального буйства, по коліна потопають у воді. А частина мікрорайону Вишенька лишилася без водопостачання. Нині на місці працюють ремонтні бригади водоканалу та комунальники. Відкачати бруд і нечистоти обіцяють до вечора.

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