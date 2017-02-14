Синоптики оголосили в Україні штормове попередження

Сьогодні і завтра подуви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду в переважній більшості регіонів, окрім Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Через зниження температури повітря на дорогах - ожеледиця. Рятувальники закликають дотримуватися елементарних правил безпеки: не ходити під розлогими деревами, а також триматися якнайдалі від рекламних щитів та ліній електромережі, адже подуви вітру можуть їх пошкодити.