В одній із ужгородських шкіл виявили менінгіт!

В Ужгороді через виявлення менінгококової інфекції у трьох учнів та вчителя зупинили навчальний процес у початковій школі № 1. Інфекцію виявили ще тиждень тому. Учениця першого класу з високою температурою потрапила до лікарні, і вже там їй встановили діагноз. З початку тижня у школі почали працювати епідеміологи і виявили менінгококову інфекцію ще у двох дітей та вчителя. У закладі проведено протиепідемічні заходи, класи оброблені спеціальними засобами. На даний момент обстежено майже 100 осіб, з якими контактували хворі. Проте нових випадків захворювання чи носійства менінгококу не виявлено.