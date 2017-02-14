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В одній із ужгородських шкіл виявили менінгіт!

14 лютого 2017, 17:18
В одній із ужгородських шкіл виявили менінгіт!

В Ужгороді через виявлення менінгококової інфекції у трьох учнів та вчителя зупинили навчальний процес у початковій школі № 1. Інфекцію виявили ще тиждень тому. Учениця першого класу з високою температурою потрапила до лікарні, і вже там їй встановили діагноз. З початку тижня у школі почали працювати епідеміологи і виявили менінгококову інфекцію ще у двох дітей та вчителя. У закладі проведено протиепідемічні заходи, класи оброблені спеціальними засобами. На даний момент обстежено майже 100 осіб, з якими контактували хворі. Проте нових випадків захворювання чи носійства менінгококу не виявлено.

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