В Хотині поховали жінку, яка викинула з вікна свого сина й зістрибнула сама

Жінку поховали поряд із могилою її трирічного малюка. Нагадаємо, трагедія сталася в неділю. Тридцятирічна Любов спочатку викинула двох котів та сина з висоти сьомого поверху, а потім скоїла самогубство. Та, крім цього, слідчі розглядають кілька версій. Нещасний випадок: хлопчик міг випасти, коли поліз за котом, а жінка з горя викинулася сама. А ще - вбивство через сімейну сварку або роботу, - загибла працювала помічником судді Верховного Суду України.