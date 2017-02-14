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В Хотині поховали жінку, яка викинула з вікна свого сина й зістрибнула сама

14 лютого 2017, 17:35
В Хотині поховали жінку, яка викинула з вікна свого сина й зістрибнула сама

Жінку поховали поряд із могилою її трирічного малюка. Нагадаємо, трагедія сталася в неділю. Тридцятирічна Любов спочатку викинула двох котів та сина з висоти сьомого поверху, а потім скоїла самогубство. Та, крім цього, слідчі розглядають кілька версій. Нещасний випадок: хлопчик міг випасти, коли поліз за котом, а жінка з горя викинулася сама. А ще - вбивство через сімейну сварку або роботу, - загибла працювала помічником судді Верховного Суду України.

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Общество, Прочее, Убийства

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