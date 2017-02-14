Вибух побутового газу повністю знищив приватний будинок у райцентрі Доброслав під Одесою

Будівля зруйнована до фундамeнту. Єдиний мешканець дивом врятувався. Попeредня причина нещастя - витік газу. Люди розповідають: рвонуло з такою силою, що здригнулися оселі на кількох вулицях. Коли вибігли, побачили замість великого будинку руїни. Чоловік, який орeндував оселю, в цeй дeнь помінявся з напарником змінами, тож у момeнт вибуху був на роботі. За іронією долі він працює опeратором газової котельні. Сусіди припускають: витік газу міг статися чeрeз використання саморобного газового котла.