Психологи вважають шокуючу смерть Любові Прасол самогубством

Жінку, яка викинула з вікна свого сина й зістрибнула сама, - поховали в Хотині. Поряд - і могила трирічного малюка. Трагедія сталася в неділю. Тридцятирічна Любов Прасол спочатку викинула двох котів та дитину з сьомого поверху, а потім вистрибнула з вікна й сама. В інтернеті з'явилось відео з камер спостереження, де чітко видно момент падіння жінки та її дитини. У слідчих наразі є кілька версій. Перша - це нещасний випадок. Хлопчик міг випасти, коли поліз за котом, а жінка з горя викинулася сама. А інша, що це вбивство через сімейну сварку чи роботу - загибла працювала помічником судді Верховного Суду України. Однак психологи, переглянувши відео, схиляються до думки, що Любов Прасол - таки самогубця.