У Києві квартирні крадії попалися полісменам одразу після пограбування

Двоє підозрілих молодиків затримали на вулиці в Оболонському районі. При собі чоловіки мали цінності, та звідки вони, - пояснити не змогли. Як виявилося, речі та гроші злодії поцупили з дому неподалік. Власниця помешкання заявила про крадіжку якраз під час затримання зловмисників. Одному наразі обирають міру запобіжного заходу, а спільника відпустили під особисте зобов'язання. Обидва вже були судимі за подібні злочини та наркотики. Тепер їм світить до шести років за ґратами. Награбоване відправили на експертизу.