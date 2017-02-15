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В Австрії за пропаганду нацизму заарештували двійника Адольфа Гітлера

15 лютого 2017, 13:28
В Австрії за пропаганду нацизму заарештували двійника Адольфа Гітлера

25-річний чоловік, який називає себе Гаральд Гітлер, перетворив себе на такого собі клона фюрера. Нещодавно з Відня перебрався до містечка, де народився диктатор. Там вивчав літературу про Другу світову, вештався й робив селфі поряд із будинком, де провів перші роки життя його кумир. Фото двійника розповсюдило місцеве телебачення. В Австрії пропаганда нацизму - кримінальний злочин. Нині живу копію лідера Третього рейху допитують.

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