В Австрії за пропаганду нацизму заарештували двійника Адольфа Гітлера

25-річний чоловік, який називає себе Гаральд Гітлер, перетворив себе на такого собі клона фюрера. Нещодавно з Відня перебрався до містечка, де народився диктатор. Там вивчав літературу про Другу світову, вештався й робив селфі поряд із будинком, де провів перші роки життя його кумир. Фото двійника розповсюдило місцеве телебачення. В Австрії пропаганда нацизму - кримінальний злочин. Нині живу копію лідера Третього рейху допитують.