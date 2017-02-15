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Нарколабораторію у квартирі виявили у Вінниці

15 лютого 2017, 13:57
Нарколабораторію у квартирі виявили у Вінниці

Вінницькі правоохоронці затримали чоловіка, що виготовляв наркотики просто у себе вдома. Під час обшуків із його оселі вилучили амфетамін, електронні ваги, колби, пробірки та інше приладдя для його виготовлення. А ще три незареєстровані пістолети. Все це, за словами затриманого, в нього для власних потреб. Хімічив над зіллям наркоділок за рецептом із інтернету, і каже, все вдавалося ідеально. Щонайменше 7 років чоловік проведе за ґратами за незаконне зберігання та виготовлення наркотиків. Як виявилося, він уже був судимий, до того ж перебував у розшуку за аналогічні лабораторні експерименти.

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