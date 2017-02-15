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Маестро "шовкові пальці" Сергій Терентьєв потребує допомоги!

15 лютого 2017, 14:30
Маестро "шовкові пальці" Сергій Терентьєв потребує допомоги!

Одеситів шокувала новина: Сергієві Терентьєву, музикантові зі світовим ім'ям, віртуозному класичному та джазовому піаністу ампутували ногу. Після чотирьох складних операцій днями маестро вперше знову сів за інструмент. Але, щоб грати повноцінно, йому доведеться замовляти спеціальний дорогий протез. Рідні та друзі Сергія сподіваються на допомогу небайдужих.

Реквізити та контактні дані:

Телефон: (067) 929 77 16

Банківська картка: 5168 7573 1839 5946

Ганна Любарова, дружина

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