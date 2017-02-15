Поліція затримала злочинця, що пограбував будинки в кількох областях України

Правоохоронці затримали злочинця, який промишляв пограбуваннями. Переважно нападав на жінок. Востаннє підстеріг жертву ввечері біля будинку, вдарив кілька разів ножем, вдерся в її оселю й забрав усі цінні речі. Після цього поліцейські посилено шукали кримінальника. Його затримали на Хмельниччині, саме коли він заліз до квартири місцевого мешканця. Грабіжником виявився 37-річний раніше судимий житель Київщини. За півроку скоїв понад 20 крадіжок. Йому загрожує до 12 років тюрми.