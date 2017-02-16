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Прокурорів перевірять на наркозалежність

16 лютого 2017, 12:10
Прокурорів перевірять на наркозалежність

Рішення про перевірку прийняв очільник ГПУ Юрій Луценко. Кричущий випадок у Мукачевому, де місцевий прокурор під кайфом спричинив ДТП, виявився далеко не єдиним. У Запорізькій області прокурор просто на робочому місці, на аркушах із кримінальних проваджень, вживав наркотики. Більше того, змушував до цього і своїх колег. На разі чоловік під вартою. У зв'язку з цими подіями Луценко і наказав кожного прокурора країни перевірити на наркозалежність.

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Наркотики, Общество, Служебные преступления

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Вот проверяющие тайно обогатятся.
ГОСТЬ 16.02.2017, 12:28 ответить

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