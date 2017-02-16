На Одещині затримали банду псевдокопів-грабіжників

У злочинну схему входили два чоловіки та жінка. Згідно з планом, остання через мережу познайомилася з 30-річним одеситом і домовилася про зустріч. Чоловік сів до її автівки, і тут відразу підійшли озброєні подільники, які представилися поліцейськими. Вони одягли кайданки на пасажира й, імітуючи обшук автомобіля, підкинули пакетик з білою речовиною. А потім повідомили, що знайшли наркотики, та запропонували відкупитися за нібито не притягнення до кримінальної відповідальності. Коли чоловік відмовився, зловмисники його побили та забрали 3 тисячі гривень і вимагали від нього ще 200 доларів. Потерпілий звернувся до поліції. Зловмисників затримали.