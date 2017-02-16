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Смерть у прямому ефірі: в Домініканській республіці вбили радіоведучого

16 лютого 2017, 13:21
Смерть у прямому ефірі: в Домініканській республіці вбили радіоведучого

Нападники увірвалися до студії радіокомпанії, коли Луїс Мануель Медіна вів свою програму. Радійник говорив у мікрофон, коли пролунали постріли й почулися крики. Після цього відеозапис перервався. Кілери застрелили Медіну та керівника радіостанції. Секретарку поранили, нині вона в лікарні. Правоохоронці сподіваються, жінка допоможе знайти вбивць. Головна версія - радійники поплатилися за те, що піднімали в ефірі гострі теми, говорили про корупцію та наркомафію.

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