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Дівчина-змія Шемика Чарльз станцювала під днищем позашляховика

16 лютого 2017, 16:58
Дівчина-змія Шемика Чарльз станцювала під днищем позашляховика

Американка станцювала під днищем позашляховика, не випускаючи з рук підносів зі склянками води. Феноменально гнучка дівчина примудрилася не тільки залізти під машину, не лягаючи на підлогу, але й не пролити ані краплі. Чарльз - володарка світового рекорду за найнижче виконання танцю лімбо. Танцюрист має пройти під заздалегідь установленою планкою - не торкаючись руками і спиною землі. Що нижче вона розташована - то вище цінують майстерність.

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