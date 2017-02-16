Дівчина-змія Шемика Чарльз станцювала під днищем позашляховика

Американка станцювала під днищем позашляховика, не випускаючи з рук підносів зі склянками води. Феноменально гнучка дівчина примудрилася не тільки залізти під машину, не лягаючи на підлогу, але й не пролити ані краплі. Чарльз - володарка світового рекорду за найнижче виконання танцю лімбо. Танцюрист має пройти під заздалегідь установленою планкою - не торкаючись руками і спиною землі. Що нижче вона розташована - то вище цінують майстерність.