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Тварини-вбивці: жінку на власному подвір'ї розірвали бійцівські пси

16 лютого 2017, 17:48
Тварини-вбивці: жінку на власному подвір'ї розірвали бійцівські пси

Кривава трагедія сталася на Вінничині. 72-річна пенсіонерка вийшла з дому на вулицю, і тут на неї накинулися двоє сусідських стафордширських тер'єрів. Бідолашна навіть не встигла покликати на допомогу. Власників собак на той момент удома не було. А пенсіонерку в калюжі крові знайшла донька. Вона одразу викликала медиків, проте врятувати стареньку вони не змогли. Нині тіло жінки забрали на експертизу. За фактом трагедії відкрили кримінальне провадження.

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Несчастные случаи, Убийства

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