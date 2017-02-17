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В Одесі затримали кримінального авторитета

17 лютого 2017, 13:55
В Одесі затримали кримінального авторитета

У поліції повідомили, що чоловік був ставлеником "злодія в законі" на прізвисько "Гулі", який наразі відбуває покарання. Свого "протеже" кримінальник призначив "смотрящим" над етнічною організованою злочинною групою в регіоні. 26-річний чоловік перебував у розшуку за вчинення низки злочинів. Під час обшуку силовики вилучили у нього зброю та наркотики і розпочали кримінальне провадження. Затриманий - у слідчому ізоляторі. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.

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