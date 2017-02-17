У столиці затримали крадія-альпініста з акторськими здібностями

Чоловік з даху на інтернет-кабелі спустився на тринадцятий поверх, розбив шибку та обікрав квартиру. Прихопив ноутбук, планшет, телефон та 10 тисяч гривень і кинувся тікати, - знову через вікно. Цієї миті додому повернувся власник квартири, він і викликав поліцію. А злочинець так само на кабелі спустився поверхом нижче, та в зачиненому помешканні опинився, мов у пастці. Просив спільника витягти його, але той не впорався. Коли ж квартиру взялися штурмувати спецпризначенці, для них крадій-альпініст розіграв справжню виставу - прикинувся хазяїном помешкання.