У Львові горіла багатоповерхівка

Під час пожежі в житловому будинку Львова п'ятьох людей евакуювали, серед них була й дитина. Зайнялося близько шостої ранку на третьому поверсі. Під час пожежі у квартирі перебувало двоє чоловіків, які самостійно покинули задимлене приміщення. Токсичний дим швидко поширився. Двоє літніх людей, яким за сімдесят, що мешкали поверхом вище, внаслідок отруєння продуктами горіння знепритомніли. Їх евакуювали та передали медикам. Причину займання наразі з'ясовують.