Ігри з самогубством: групи смерті ширяться серед українських інтернет-користувачів

В Україні дедалі більшої популярності в соцмережах набирають страшні ігри. "Синій кит", "Тихий дім", "Розбуди мене о четвертій двадцять ранку", - це назви спільнот у соцмережі "Вконтакті", де дітей запрошують пограти. Гравці мають виконувати завдання кураторів. Останнє з них - самогубство. В кіберполіції кажуть, підлітків зомбують професійні психологи. Навіщо це їм та як вберегти дитину від суїциду?