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Ігри з самогубством: групи смерті ширяться серед українських інтернет-користувачів

17 лютого 2017, 18:20
Ігри з самогубством: групи смерті ширяться серед українських інтернет-користувачів

В Україні дедалі більшої популярності в соцмережах набирають страшні ігри. "Синій кит", "Тихий дім", "Розбуди мене о четвертій двадцять ранку", - це назви спільнот у соцмережі "Вконтакті", де дітей запрошують пограти. Гравці мають виконувати завдання кураторів. Останнє з них - самогубство. В кіберполіції кажуть, підлітків зомбують професійні психологи. Навіщо це їм та як вберегти дитину від суїциду?

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Общество, Прочее, Убийства

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